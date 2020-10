Meurtre de Suzanne Thibeau: qui touchera l’héritage en cas de condamnation de Clara Maes?

Qui de l’héritage de Suzanne Thibeau si la principale bénéficiaire, Clara Maes, est reconnue coupable de meurtre?

Si Clara Maes devait être déclarée coupable de meurtre, se pose la question de l’application réelle du testament de Suzanne Thibeau en sa faveur (Clara Maes doit en principe bénéficier de 70% de l’héritage de Suzanne au décès de celle-ci).

Ce cas de figure est prévu à l’article 727 du Code civil. La personne condamnée pour meurtre est considérée comme «indigne» de succéder à sa victime. Les descendants de Clara Maes (elle a 3 petits-enfants) ne pourraient rien toucher non plus car ils n’ont aucun lien de parenté avec la victime, Suzanne Thibeau, et ne sont pas bénéficiaires du testament.

En pratique, si Clara Maes devait être condamnée, c’est l’autre légataire désignée par le testament, une petite cousine par alliance, qui devait bénéficier de 30% de l’héritage, mais en réalité percevrait sa part + celle qui était prévue pour Clara Maes. Donc un montant relativement important.

En revanche, si Mme Clara Maes est acquittée par le jury de la cour d’assises du Luxembourg, elle percevra normalement sa part d’héritage (70%), mais amputée de 80% de droits de succession. Donc pas tant que cela…