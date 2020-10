PHOTOS/VIDÉO | Halloween est inquiétant à Bellewaerde, pas le Covid!

La fête d’Halloween commence ce samedi à Bellewaerde. Jusqu’au 8 novembre, le parc d’attractions veut offrir une vraie atmosphère dans le respect des mesures barrières.

«Y aura-t-il une ambiance d’Halloween chez vous, cette année?» Cette question, le public la pose très régulièrement au parc d’attractions d’Ypres.

«On nous le demande car d’autres parcs ont décidé de l’annuler à cause du Covid. Nous savons que les gens en ont marre d’être enfermés à la maison et qu’ils veulent sortir. On offre donc une vraie fête d’Halloween dans le respect des gestes barrières déjà mis en place», dit Stefan Lemey, directeur du site tout en nous faisant faire le tour du propriétaire. Visite guidée au cœur des préparatifs en compagnie du directeur de Bellewaerde, Stefan Lemey EdA

Ouvert tous les week-ends ainsi que durant la semaine de vacances d’automne

Les préparatifs vont bon train aux quatre coins de parc. «La fête d’Halloween commence ce samedi. Nous serons ouverts tous les week-ends ainsi que durant toute la dernière semaine précédant la fermeture prévue le dimanche 8 novembre.»

EdA Halloween se vit par le biais de ce qui sort des baffles «Une musique familiale d’Halloween, pas une qui fait peur.» Elle s’apprécie par de très nombreux canons à fumée dispatchés en de nombreuses allées, créant une brume.

500 squelettes répartis dans tout le parc!

Pour la déco aussi, Bellewaerde met le paquet, que ce soit par de vraies citrouilles gigantesques, des peintures ou encore de très nombreux squelettes.

«Il y en a approximativement 500 dans tout le parc! Chaque année, nous investissons dans de la déco pour ne pas toujours offrir la même chose.»

Les gentils squelettes sont partout! EdA

Une décoration qui se prolonge du côté de l’Aquapark également avec, notamment, des lasers au-dessus des têtes et des lumières rouges dans l’eau.

Les 23, 24, 25, 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre, la sirène Céline sera également présente sur le parcours aquatique.

Une chasse aux cachets pour une belle récompense

Une nouveauté, cette année: un dépliant sera remis aux enfants. Dans leur périple à travers le parc, «ils devront récolter un certain nombre de cachets auprès d’attractions. La carte permet aussi de faire des rencontres avec nos invités mystères qui donneront aussi un cachet. Les enfants qui auront réalisé le plus grand nombre de défis recevront une belle récompense!» promet M. Lemey.

Des patrouilles, des messages, des stations pour se désinfecter... Des plateformes pour se désinfecter en plus des bornes à chaque attraction. EdA Du côté de la sécurité au sein de Bellewaerde, de très nombreuses mesures sont mises en place. «Il faut désinfecter ses mains à notre borne en accédant au parc et il faut porter le masque. Il y a du gel également aux entrées et aux sorties des attractions. S’il faut faire la file, nous avons placé des palissades afin de séparer le public. Des palissades sont placées pour bien séparer le public dans les files. EdA Il y a également quatre postes dans le parc pour se désinfecter davantage. Il y a aussi des panneaux et des messages qui sont diffusés dans nos haut-parleurs.» Et pour veiller à ce que tout soit respecté, «trois patrouilles de deux agents font le tour du parc afin de rappeler les règles».

Tickets et horaires d’ouverture: www.bellewaerde.be