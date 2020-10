La taxe kilométrique pour poids lourds en Wallonie augmentera le 1er janvier 2021

Viapass annonce une hausse des tarifs de prélèvement kilométrique pour les poids lourds en Wallonie à partir du 1er janvier 2021.

Les tarifs de prélèvement kilométrique pour les poids lourds augmenteront en Wallonie à partir du 1er janvier 2021 en raison d’une indexation de ces tarifs, annonce ce mercredi Viapass, l’association interrégionale qui contrôle et coordonne cette taxe.

Les tarifs appliqués sont valables pour la totalité des poids lourds, belges et étrangers, d’une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes ainsi que les véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N1 portant le code de carrosserie BC.

Chaque année, les trois Régions ont la possibilité d’adapter leurs tarifs et les péages le 1er juillet et le 1er janvier, ce qu’ont déjà fait la Flandre et Bruxelles au début de l’été. Aucune modification ne sera par contre apportée au réseau à péage début 2021.

Le logiciel des OBU (On Board Units) sera automatiquement mis à jour pour refléter les nouveaux tarifs entrant en application en Wallonie à partir du 1er janvier.