Le notaire confirme: «Mme Maes était parfaitement au courant de la donation de Mme Thibeau»

Suite du procès de Clara Maes, 89 ans, accusée du meurtre de son amie Suzanne Thibeau, 93 ans, le 3 janvier 2015 à Libramont.

La déposition du notaire Joël Tondeur, mercredi matin, a permis de confirmer que le 19 septembre 2014, 3 mois ½ avant le drame, lors de la rédaction et signature d’un acte de donation de Suzanne Thibeau en faveur de Clara Maes (titres dont l’accusée recevait la nue-propriété pour 290 000€, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait percevoir réellement ce montant au décès de Mme Thibeau)), «Suzanne Thibeau avait toute sa tête et savait exactement ce qu’elle voulait», déclare le notaire devant la cour. «J’ai bien expliqué ce jour-là aussi au bénéficiaire de la donation, Mme Maes, tous les tenants et aboutissants de la donation», ajoute le notaire.

Partie civile, Me Kauten bondit et s’adresse aux jurés: «Vous venez d’entendre le témoin, notaire. Or, Mme Maes, interrogée par le juge d’instruction en juillet 2015, a prétendu qu’elle n’était pas au courant de la donation! Qui dit la vérité alors? Un notaire qui a prêté serment ou l’accusée? Vous en tirerez les conclusions…»

Le président Gorlé se tourne vers l’accusée: «Mme Maes, vous venez d’entendre le notaire et un banquier, témoins. Ils disent tous les deux que vous étiez bien au courant du montant de la donation. Vous vous en souvenez?»

L’accusée: «Non.»

Le président: «Les deux témoins mentent alors?»

L’accusée, qui depuis le début du procès dit ne se souvenir de rien, se contente d’ajouter: «Je ne sais pas.»

«Je n’en reviens pas d’avoir fait une chose pareille»

La fin de matinée a aussi permis l’audition d’un autre témoin, la petite cousine par alliance de la victime, une dame âgée de 85 ans, et qui a touché effectivement 30% de la notation d’actifs ainsi que de sa part d’héritage au décès de Suzanne Thibeau. La dame n’a que des éloges envers Suzanne, «gentille, aimable, accueillante, toujours joyeuse et généreuse.

Lors de l’enterrement de Suzanne, Clara Maes a confié à cette dame qu’«elle n’aurait jamais fait de mal à Suzanne».

«Je n’en reviens d’avoir fait une chose pareille. Je suis dépassée…», ajoute le témoin, visiblement émue. Le président la reprend et lui dit que la culpabilité de l’accusée n’est pas établie pour l’instant et que ce sera à la cour d’assises à délibérer à ce sujet jeudi ou vendredi.

Les débats reprennent ce mercredi après-midi à 14 h. Il y a aura notamment la déposition des experts psychiatres et psychologues.