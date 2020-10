260.000 euros récoltés: crowdfunding réussi pour la Maison des droits humains

Plus de 260.000 euros ont été récoltés par la campagne de crowdfunding pour fonder une Maison des droits humains à Bruxelles. Une «superbe réussite pour la défense des droits et libertés en Belgique». Le site s’implantera à Molenbeek.

Plus de 260.000 euros ont été récoltés à travers la campagne de crowdfunding, lancée en juin dernier par la Ligue des droits humains et la Liga voor Mensenrechten, afin de fonder une Maison des droits humains à Bruxelles. Il s’agit d’une «superbe réussite pour la défense des droits et libertés en Belgique», se sont réjouis les initiateurs du projet dans un communiqué publié mardi.

En janvier 2020, les deux associations avaient acheté ensemble un bâtiment à Bruxelles pour y créer une Maison des droits humains. Situé à Molenbeek, cet espace de 550 mètres carrés est appelé à devenir «un lieu de référence dédié à la promotion des droits fondamentaux», avec comme leitmotiv la défense de la justice, de la liberté, de l’égalité et de la solidarité. Le projet est soutenu par Brigitte et Michel Visart, parents de Lauriane, juriste décédée dans les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.

Le coût total de la Maison – travaux d’aménagement compris – s’élève à 1.300.000 euros. Or, il manquait 550.000 euros aux deux associations afin de pouvoir boucler leur budget. C’est pourquoi elles avaient lancé, le 12 juin dernier, une campagne de financement participatif (crowdfunding). Quelque 260.000 euros ont ainsi pu être rassemblés, tandis que les 290.000 euros restants ont été levés grâce à des dons privés, des institutions et des organisations, ainsi qu’à une augmentation de l’emprunt bancaire.

«Ce soutien important envoie un message fort. Il montre à quel point le respect des droits et libertés est encore mobilisateur aujourd’hui», expliquent les organisations.

Après quarante ans de travail dans des villes différentes, les deux organisations seront donc à nouveau réunies sous un même toit. Elles accueilleront également le bureau européen de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH).

L’inauguration de ce nouveau lieu commun est prévue pour l’automne 2021.