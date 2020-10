L’Union belge de football lance des dictionnaires illustrés pour les joueurs allophones

«D’année en année, la diversité linguistique augmente au sein des clubs de football belges. Ainsi, la saison 2019-2020 a enregistré un peu plus de 30% de réfugiés supplémentaires parmi les joueurs par rapport à la saison précédente», explique l’URBSFA. Rawpixel.com - stock.adobe.com

Un coach qui hurle en gesticulant sur le bord du terrain, un joueur interloqué… La scène est familière. Pour dribbler les difficultés de la langue, l’Union belge de football a imaginé un petit dictionnaire de 500 mots, mis en page de manière ludique et aérée.

L’Union belge de football (URBSFA) a élaboré, en collaboration avec l’Association des clubs francophones de football (ACFF), un dictionnaire de poche illustré et gratuit pour permettre aux joueurs allophones d’apprendre et d’exercer le français, a-t-elle annoncé mercredi, à l’occasion de la semaine européenne #Footballpeople. Cette campagne du réseau FARE (Football contre le racisme en Europe), soutenue par l’UEFA, a pour objectif d’aborder la question de la discrimination et de célébrer la diversité. Une version du petit dictionnaire est également disponible en néerlandais.

«D’année en année, la diversité linguistique augmente au sein des clubs de football belges. Ainsi, la saison 2019-2020 a enregistré un peu plus de 30% de réfugiés supplémentaires parmi les joueurs par rapport à la saison précédente», explique l’URBSFA. «Nous estimons qu’il est de notre devoir de les aider à s’intégrer dans notre société grâce au football», souligne Hedeli Sassi, coordinateur «football et responsabilité sociale» de l’URBSFA.

Outre les joueurs, y trouveront également leur compte les entraîneurs, coordinateurs des jeunes, administrateurs et bénévoles mais aussi les parents allophones, promet Hedeli Sassi. Le dictionnaire permettra ainsi «à toute personne qui s’intéresse au football et aime jouer avec les langues […] d’apprendre la nôtre rapidement», s’enthousiame-t-il.

Baptisé «Coup d’envoi», le petit guide linguistique sera lancé jeudi sous l’égide des Diables Rouges et des Red Flames, qui parrainent l’initiative. L’Union belge de football distribuera alors gratuitement les dictionnaires dans tous les clubs amateurs et professionnels en Belgique qui en font la demande.

L’équivalent néerlandophone de ce glossaire, «Aftrap», a été développé en collaboration avec l’ASBL de Rand, l’Union de la langue néerlandaise et Voetbal Vlaanderen.