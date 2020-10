Le festival Alimenterre de retour à Mons

Le festival proposera des projections à Bruxelles et en Wallonie, dont à Mons. Alimenterre

Le festival qui interroge nos modes agricole et alimentaire revient à Mons pour la deuxième fois de son existence

Le festival Alimenterre, c’est un événement qui propose une sélection de films documentaires mettant en évidence les désordres agricoles et alimentaires, tout en proposant des alternatives pour relever ces défis à l’échelle locale et mondiale.

Depuis 12 ans, il se déroule durant le mois d’octobre autour de la Journée Mondiale de l’alimentation. Il démarre dès ce 7 octobre et se déroule jusqu’au 11 octobre à Bruxelles, avant de parcourir la Wallonie du 13 au 29 octobre.

Durant son périple wallon, le festival Alimenterre reviendra à Mons pour la deuxième fois de son existence, les 14 et 16 octobre pour deux projections.

Le 14 octobre, on s’interrogera sur la façon de tuer dignement les bêtes que nous mangeons, avec le documentaire intitulé: «Nous la mangerons, c’est la moindre des choses.» Dans ce film, on suit Nathalie, bergère dans le Piémont Cévenol, qui apprend à tuer ses moutons, qu’elle aime et qu’elle mange avec attention, tout en étant prise sans relâche d‘une interrogation: quelles sont les manières de bien mourir pour ces êtres qui nous font vivre?

La projection aura lieu à l’auditoire Pol Bury à Arts2, rue des Sœurs Noires 4a à Mons.

L’autre film montré s’intitule «Une fois que tu sais». Il pose la question de l’effondrement et s’interroge sur la manière de le vivre le plus humainement possible. La projection aura lieu vendredi 16 octobre à l’Auditorium Abel Dubois.