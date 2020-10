Joachim Gerard avant ses débuts à Roland-Garros: «Croire en moi et être conquérant»

Joachim Gerard (ITF 4) entame ce mercredi son cinquième Roland Garros dans l’épreuve en fauteuil roulant, le seul tournoi du Grand Chelem dont il n’a pas encore réussi à franchir le premier tour.

Le Ucclois, 31 ans, demi-finaliste à l’Australian Open et à l’US Open cette année, affrontera sur le court n°7 le Français Nicolas Peifer (ITF 7), 30 ans, finaliste en 2011.

«Je me sens bien, malgré une préparation courte et pas évidente», a-t-il confié à Belga. «J’ai perdu en quart de finale contre le Japonais Miki, 11e mondial, la semaine dernière à Nice, au terme d’une performance plutôt médiocre. Et ici, s’entraîner a été compliqué en raison de la météo. Maintenant, je suis content d’être à Paris. Cela fait toujours plaisir de disputer un Grand Chelem. Peifer, je ne l’ai rencontré qu’une seule fois en Grand Chelem, mais on se connaît très bien. C’est un excellent joueur, qui peut mettre beaucoup de poids dans la balle. Il a une très bonne main, mais il est capable de tout, du meilleur comme du pire. Il faudra donc être là dès le début et ne rien donner jusqu’à la fin.»

Disputer Roland Garros en automne est pour le moins particulier et beaucoup de joueurs valides se sont d’ailleurs plaint des conditions avec des terrains plus lourds, des balles qui n’avancent pas et des températures très fraîches. Qu’en est-il pour les joueurs en fauteuil?

«En ce qui me concerne, je n’ai pas vu énormément de différence», a poursuivi Joachim Gerard. «J’ai pu jouer cet après-midi et je n’avais pas l’impression que les terrains étaient si lourds que ça. Certes, ils sèchent moins vite, ce qui pour les valides peut être assez ennuyant, mais pour nous, la surface reste bien dure et ne va pas nous freiner plus que si on jouait en juin. Faire des amorties n’aura pas non plus le même impact, vu que nous bénéficions de deux rebonds. Il faut vraiment bien les distiller. Mon jeu se prête peut-être moins à la terre battue qu’à des surfaces plus rapides, mais je sais que je peux briller ici. Simplement, il va falloir croire en moi et être conquérant.»