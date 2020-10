Les positions de Peter Croonen et Pierre François discutées au sein de la Pro League

Un certain nombre de membres de la Pro League ont demandé à revoir les positions du CEP Pierre François et du président Peter Croonen lors de l’assemblée générale de mercredi. Il n’est pas exclu que leur mandat prenne fin, que ce soit à la fin de la saison ou non.

La manière dont les championnats de D1A et D1B ont été gérés à la suite de la première vague de coronavirus dans notre pays laisse des traces. Les rôles de Pierre François, CEO de la Pro League depuis 2015, et du président Peter Croonen, qui a pris ses fonctions l’année dernière, dans ce douloureux feuilleton et les dommages à l’image qui y sont associés ont été ouvertement remis en question par plusieurs membres de la Pro League.

Saint-Trond, le Cercle de Bruges, Oud-Heverlee Louvain, le Beerschot et Waasland-Beveren reprochent aux deux hommes une mauvaise gestion et remettent en question leur position. Au cours des dernières semaines, François aurait demandé que son mandat, qui expire en juin 2021, soit prolongé de deux ans. Il est probable que les membres de la Pro League seront invités à prendre position mercredi. Le président de la Ligue Pro est également en discussion. Le mandat de Peter Croonen court également jusqu’à la mi-2021.

Mercredi, les membres de la Pro League devront également voter pour le dernier mandat de libre au sein du conseil d’administration. Seuls Vincent Goemaere (Cercle de Bruges) et Peter Willems (OHL) ont posé leur candidature. En juillet, sept des huit mandats avaient été distribués. Karel Van Eetvelt (Anderlecht), Alexandre Grosjean (Standard), Ronny Verhelst (Courtrai) et Sven Jacques (Antwerp) sont les nouveaux visages du conseil d’administration où Michel Louwagie (La Gantoise), Mehdi Bayat (Charleroi) et Eddy Cordier (Zulte Waregem) ont prolongé leur mandat.