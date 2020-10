Boyata avec son équipier Lukebakio chez les Diables: «C’est moi qui lui ai annoncé sa sélection»

Lors de ce rassemblement des Diables Rouges, Dedryck Boyata retrouve un équipier à l’Hertha Berlin, Dodi Lukebakio, l’un des cinq nouveaux appelés par Roberto Martinez. «C’est un moment très important pour lui», a souligné Boyata en conférence de presse ce mardi à Tubize.

«Dodi est là grâce à ses bonnes performances de l’année dernière et de ce début de saison», a expliqué Boyata. «Recevoir sa première sélection, c’est un moment très important pour lui. Je l’ai félicité en premier, c’est même moi qui lui ai annoncé sa sélection, car il n’était pas encore au courant. Pour Dodi, c’est important de pouvoir voir comment ça se passe avec des joueurs qui ont un certain niveau, un certain statut. Dodi est une personne qui a la compréhension facile, qui a tendance à être assez à l’aise. Dans cette équipe, beaucoup de joueurs sont là où ils sont grâce à leur travail. Je pense que ça va lui permettre d’observer ces joueurs-là et de pouvoir voir ce qui lui manque, car c’est joueur talentueux avec beaucoup de qualités. Je pense qu’il a grand chemin devant lui s’il arrive à ce que le chemin soit une ligne droite. Là, personne ne pourra l’arrêter. C’est très bien pour lui de se retrouver avec ces joueurs, espérons que ça lui apporte du positif.»

Selon Boyata, Lukebakio «commence à comprendre plus son jeu. Par rapport à son intelligence de jeu, il a pris beaucoup de maturité».