Hans Vanaken et les Diables: «Dans ce système, je me sens mieux comme l’un des deux milieux de terrain»

Nouveau contrat jusqu’en 2025, but dans le ‘topper’et victoire 3-0 contre Anderlecht, nouvelle sélection avec les Diables rouges: Hans Vanaken s’est présenté à Tubize après des derniers jours très positifs au niveau personnel. «C’était une semaine fantastique», a résumé le double Soulier d’Or en titre, ce mardi à Tubize.

Vanaken est candidat à une place de titulaire contre la Côte d’Ivoire, jeudi. Ce serait la troisième titularisation du Brugeois en équipe nationale, après les matchs contre Saint-Marin et Chypre. «Je ne sais pas encore si je jouerai, mais c’est vrai que le sélectionneur pourrait utiliser de nouveaux joueurs. Je n’ai jamais d’attentes particulières quand je viens ici, il y a tellement de talents, le coach a un large choix.»

A un peu plus de neuf mois du match d’ouverture, figurer dans les 23 sélectionnés pour l’Euro commence forcément à être dans les têtes des joueurs. «C’est dur de dire qui sera sélectionné», a commenté Vanaken. «Nous avons énormément de qualités, même parmi des joueurs qui ne sont pas présents cette fois. Pour être sélectionné, je devrai maintenir mon niveau au Club, bien jouer chaque semaine, éviter les blessures. Tout peut arriver. Je ne pense pas que la sélection se décidera sur base d’un seul match», pense Vanaken.

Concernant son rôle en équipe nationale, Vanaken explique: «dans ce système, je me sens mieux comme l’un des deux milieux de terrain. Avec mes capacités de course, je peux jouer comme box-to-box, qui court entre les lignes et donne les bonnes passes. Mais si je dois le faire, je peux aussi jouer comme l’un des deux numéros dix derrière l’attaquant.»