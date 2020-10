Malines a confirmé mardi l’arrivée de Sandy Walsh. L’ancien défenseur de Zulte Waregem et Genk a signé un contrat jusqu’en 2022.

Walsh, 25 ans, était sans club après la fin de son contrat avec Zulte Waregem, où il évoluait depuis 2017, l’été dernier.

«Avec plus de 150 matches au plus niveau à Genk et Zulte Waregem, Walsh va apporter toute son expérience à l’AFAS Stadion», a précisé le club.