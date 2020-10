À 125 dans une zone 50, il tue un piéton à Jette: 4 ans de prison pour comportement «criminel»

Le 2 février, un conducteur avait fauché un homme en sortant de discothèque. L’accident mortel s’est produit place Philippe Werrie, à Jette. L’endroit est limité à 50 mais le chauffard roulait à 125. Il prend 4 ans et une interdiction de conduire à vie.

Le chauffeur responsable d’un accident mortel le 2 février sur la place Philippe Werrie, à Jette, a été condamné mardi par le tribunal de police de Bruxelles à quatre ans de prison et une amende de 24.000 euros. Youssef C., 30 ans, écope également d’une interdiction de conduire à vie. L’accident avait coûté la vie à un piéton âgé de 51 ans, renversé par le véhicule de Youssef C. Un passager de ce dernier avait également été grièvement blessé. Selon les experts en circulation, le trentenaire roulait à une vitesse de 125 km/h.

Le 2 février, vers 05h05 du matin, Youssef C. roulait à grande vitesse sur l’avenue Charles Woeste, en direction de la place Philippe Werrie, à Jette, alors qu’il revenait d’une nuit en discothèque avec un ami. Selon les images de caméra de surveillance, il a alors renversé un piéton, âgé de 51 ans. La victime a heurté le pare-brise et a été projetée en l’air. Le véhicule a lui heurté la berme centrale, est passé par-dessus les rails de trams et a terminé sa course folle de l’autre côté de la place.

Le chauffeur a fui puis s’est rendu

Le chauffeur a fui les lieux de l’accident et s’est finalement rendu à la police à 11h30. Il a expliqué qu’il n’avait pas vu le corps sans vie du piéton mais le tribunal a considéré cette version des faits peu crédible. La relative gravité des blessures ne justifie pas non plus la fuite du conducteur, a jugé le tribunal.

L’enquête a démontré que Youssef C. avait consommé de la cocaïne entre 13h00 samedi et 5h00 dimanche matin. Il roulait à 125 km/h juste avant la collision, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h. Le tribunal a considéré ce comportement comme «criminel» et a également souligné que plusieurs vidéos avaient été retrouvées sur le smartphone de Youssef C., sur laquelle on peut voir un conducteur, probablement lui-même, rouler à des vitesses atteignant les 163 à 247 km/h. Et même si ce n’était pas le prévenu qui conduisait, cela démontrerait qu’il approuve un tel comportement au volant, selon le tribunal.

Le tribunal a en outre stigmatisé une telle conduite alors que le prévenu avait déjà été condamné pour des excès de vitesse. Il portait en outre un bracelet électronique après avoir été condamné pour vol.

Le parquet avait requis 9 ans de prison tandis que la défense avait demandé une peine de probation.