Les mesures Covid doivent être mieux respectées dans la sphère privée, estime la FEB

La Fédération des entreprises de Belgique adresse une note positive à l’égard du monde du travail concernant le respect des mesures Covid.

Un effort supplémentaire doit être fourni dans la sphère privée, estime la FEB à l’issue du Comité de concertation entre gouvernements fédéral et des entités fédérées mardi soir.

«Sur le lieu de travail, les consignes sont bien suivies et il n’est pas nécessaire de durcir les règles dans les entreprises. Les mesures existantes sont suffisantes pour continuer à offrir une protection optimale aux entreprises et à leurs collaborateurs», souligne la FEB qui appelle toutefois à maintenir la vigilance. Il faut continuer à appliquer les directives du Guide générique pour lutter contre la propagation du Covid-19 au travail et d’en évaluer régulièrement et, si nécessaire, d’en affiner la mise en œuvre, selon la Fédération.

La FEB pointe par contre la sphère privée, puisque c’est lors des déplacements qui y sont associés que le risque de propagation du virus est le plus élevé. «Nous appelons dès lors à suivre scrupuleusement les règles et les consignes. À défaut, les hôpitaux, les entreprises, les écoles et les maisons de repos se retrouveront en danger.»