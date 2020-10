Le débrief du jour: Nouvelles tensions au MR | Lunch Garden: emplois menacés | Covid: Trump de retour à la Maison Blanche

Georges-Louis Bouchez à nouveau dans l’embarras, 138 emplois menacés chez Lunch Garden ou encore Donald Trump de retour à la Maison Blanche après son infection au coronavirus: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce mardi.

1 Une nouvelle polémique pour Georges-Louis Bouchez?

Denis Ducarme et Christine Defraigne, deux anciens candidats à la présidence du MR, saisissent le comité de conciliation et d’arbitrage du parti. Il est question de factures de la campagne de Georges-Louis Bouchez réglées par une ASBL associée au parti. Mais le président affirme qu’il a tout remboursé et a agi en toute transparence.

2 Lunch Garden: 138 emplois menacés

Lunch Garden, qui compte environ 1.100 employés, tenait un conseil d’entreprise extraordinaire ce mardi matin. Et les craintes ont été confirmées: 138 emplois sont menacés.

3 Coronavirus: Donald Trump de retour à la Maison Blanche

Et soudain, une clameur: l’hélicoptère Marine One ramenant Donald Trump à la Maison Blanche après trois nuits d’hospitalisation pour traiter son infection au Covid-19 décolle hier lundi soir sous les vivats de ses partisans, qui scandent le nom du président.

4 VIDÉO | Les pylônes du téléphérique installés par un hélicoptère

Ce matin, la société POMA, en charge du montage du téléphérique de Namur, a procédé à la pose des pylônes par héliportage.

5 Soupçons de match truqué à Roland-Garros

Des soupçons de corruption pèsent sur un match qui s’est disputé lors du 1er tour de Roland-Garros.

