Encore 14 absents à l’entraînement des Diables rouges

Ils n’étaient que 19 sur la pelouse, à Tubize, ce mardi, à l’avant-veille de Belgique – Côte d’Ivoire.

Il y avait un peu plus de monde que lundi, ce mardi, à l’entraînement des Diables rouges. Mais pas beaucoup plus, pour être honnête. Ils étaient seulement 19 de la sélection de 33 à être présents, dont 3 gardiens.

Les 14 absents de ce deuxième jour de la semaine sont: Courtois, Casteels, Vertonghen, Alderweireld, Denayer, Meunier, Praet, De Bruyne, Carrasco, Witsel, Tielemans, Chadli, Lukaku et Dries Mertens, bloqué en Italie. Tous ceux-là manqueront plus que probablement le match amical de jeudi contre la Côte d’Ivoire.

Doku revenu de Rennes

La liste des joueurs présents est heureusement plus longue. Se sont entraînés ce mardi: Mignolet, Van Crombrugge, Roef, Bornauw, Mechele, Castagne, Vanheusden, Boyata, Kayembe, Verschaeren, Vanaken, Saelemaekers, Dendoncker, Trossard, Batshuayi, Benteke, Lukebakio, Origi et Doku. Roberto Martinez devrait pouvoir compter sur plus de monde à partir de demain, mais probablement que les titulaires de jeudi sont à aller chercher dans la liste des présents de ce jour.