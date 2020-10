Donald Trump compare de nouveau le Covid-19 à la grippe

Donald Trump a de nouveau comparé le Covid-19 à la grippe saisonnière mardi. Le président américain a lui-même été hospitalisé durant plusieurs jours après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus.

«La saison de la grippe arrive bientôt! De nombreuses personnes, parfois plus de 100.000, meurent de la grippe chaque année, malgré le vaccin», a publié mardi Donald Trump sur Twitter. «Allons-nous fermer le pays? Non, nous avons appris à vivre avec, tout comme nous apprenons à vivre avec le Covid-19, qui est bien moins mortel parmi la plupart des populations!»

Plus de 210.000 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19 depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Ce n’est pas la première fois que le président américain compare cette maladie à la grippe. Il a également affirmé que le taux de mortalité du Covid-19 est inférieur à celui de la grippe – qui tue 25.000 à 30.000 Américains par an – et a déclaré à plusieurs reprises que le coronavirus finirait tout simplement par disparaître un jour.

Le président américain a quitté l’hôpital où il était soigné pour la maladie du Covid-19 afin de regagner la Maison Blanche lundi soir. Tout juste sorti de l’hôpital mais toujours infecté par le nouveau coronavirus, Donald Trump a appelé lundi ses compatriotes à «ne pas avoir peur du nouveau coronavirus» et à ne pas le laisser «dominer leur vie».