L’entreprise Lutosa s’offre une nouvelle identité visuelle

Le géant de la pomme de terre a opéré un repositionnement de la marque afin d’asseoir son ancrage mondial.

Le géant de l’industrie agroalimentaire Lutosa peut se targuer d’un rayonnement mondial, fort d’un ancrage dans 136 pays.

Son poids est considérable hors des frontières belges avec pas moins de 94% de la production destinée à l’exportation. Si l’identité visuelle de la marque de pommes de terre Lutosa mettait en exergue la culture belge, l’entreprise implantée à Leuze et Sint-Eloois-Vijve (Waregem) a choisi de se repositionner sur le marché en s’offrant un nouveau logo.

«Notre positionnement fort a été dilué au fil du temps et il fallait bien constater que la Belgitude qui constituait notre ADN, n’était plus unique à la marque Lutosa. On a donc souhaité moderniser notre identité visuelle, avec comme objectifs d’accroître notre notoriété et nos ambitions – notamment séduire de nouveaux clients – à l’échelon mondial», explique Lieve Jans, la directrice marketing de Lutosa, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Pour autant, Lutosa n’a pas voulu faire table rase de toutes ses spécificités en «respectant son héritage et ses atouts actuels, à savoir la proximité avec les agriculteurs, les valeurs familiales et ce savoir-faire belge synonyme de qualité. » Le nouveau logo dévoilé par Lutosa ce mardi présente une forte dominante de rouge autour d’un lettrage blanc. En dessous du nom de la marque, on peut y découvrir les sillons d’un champ «qui font référence à cette relation de proximité entretenue avec le milieu agricole,» assure Lieve Jans.

Cette identité visuelle totalement relifté, dont le slogan «Potatoes to the world» réaffirme les ambitions mondiales de la marque, sera déclinée sur tous les supports de communication et emballages de pommes de terre, croquettes et autres spécialités vendues par Lutosa.