Le FNRS consacre 3 millions d’euros supplémentaires à la recherche contre le coronavirus

Après avoir accordé en juin dernier un million d’euros à la recherche contre le SARS-Cov-2, le Fonds de la Recherche scientifique (FNRS) intensifie ses investissements en libérant trois millions d’euros supplémentaires.

Au total, le FNRS attribue donc quatre millions d’euros en faveur de 34 projets de recherche dans la lutte contre la pandémie, indique-t-il mardi dans un communiqué.

Le FNRS a souhaité intensifier ses investissements en recherche, «non seulement pour mieux comprendre l’infection et la maladie, tenter d’y trouver des remèdes, mais aussi en analyser les impacts et conséquences», explique-t-il.

Treize projets ont été retenus pour un montant de trois millions d’euros. «Ces projets touchent tous les domaines scientifiques (sciences de la vie et de la santé, sciences exactes et naturelles, et sciences humaines et sociales) et pourront démarrer immédiatement», souligne l’agence de financement de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En juin dernier, le FNRS avait annoncé soutenir 21 projets scientifiques menés dans des domaines liés à la pandémie du nouveau coronavirus pour un montant de plus d’un million d’euros.

L’ensemble de ces financements provient de legs et dons privés, reçus notamment dans le cadre de la campagne de collecte de fonds menée cet été.