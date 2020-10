Les fonctionnaires devront encore attendre plus d’un an avant l’indexation

L’indice pivot ne sera probablement pas dépassé en septembre, mais seulement en octobre 2021.

Les allocations sociales ne seront donc relevées qu’en novembre 2021 et les salaires de la fonction publique en décembre 2021, a fait savoir mardi le Bureau du Plan dans ses dernières prévisions d’inflation.

Le Bureau du Plan avait estimé il y a un mois que le dépassement de l’indice pivot se ferait quelques mois plus tôt, en août 2021 et non en décembre. Il semblerait que cela se produise finalement en octobre. «Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d’autres termes augmentés de 2%, respectivement en novembre 2021 et en décembre 2021», écrit le Bureau du Plan.

La dernière fois que l’indice pivot avait été dépassé, c’était en février de cette année.

Le Bureau du Plan maintient sa prévision d’inflation à 0,8% cette année et à 1,3% pour 2021.