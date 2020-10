Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 7 octobre

Un faux papa, un vrai papy, un curé en toc et un drôle de bébé: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 7 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Parents d’élèves

Comédie de Noémie Saglio. Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Samir Guesmi et Alix Poisson. Durée: 1 h 29.

Ce que ça raconte

Pour séduire la maîtresse d’école, Vincent, trentenaire insouciant, se fait passer pour le papa de son petit voisin.

Ce qu’on en pense

Très amusante comédie romantique, qui bouscule avec humour le prototype habituel en nous montrant des vrais gens.

La critique complète

Relic

Thriller/Horreur de Natalie Erika James. Avec Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote, Jeremy Stanford et Chris Bunton. Durée: 1 h 29.

Ce que ça raconte

Une fille, une mère et une grand-mère voient leur maison familiale dévorée par une étrange présence qui semble les consumer.

Ce qu’on en pense

Ce petit film indépendant en surprendra plus d’uns tant son côté horrifique très efficace n’est que l’iceberg d’un récit familial beaucoup plus profond qu’il n’y parait.

La critique complète

Mon grand-père et moi

Comédie familiale de Tim Hill. Avec Robert De Niro, Christopher Walken, Uma Thurman, Oakes Fegley, Jane Seymour, Rob Riggle et Cheech Marin. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Quand ses parents l’éjectent de sa chambre pour héberger son grand-père, Peter, dix ans, n’a qu’une seule solution: la guerre ouverte.

Ce qu’on en pense

Des batailles et représailles aussi éculées que le vieux gâteux qui les orchestre. Pénible, sauf si on apprécie les gags de bac à sable.

La critique complète

Corpus Christi

Drame de Jan Komasa. Avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna et Tomasz Zietek. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Dans un patelin polonais, un jeune délinquant tout juste sorti de centre arrive à se faire passer pour un curé. Très vite, il s’impose dans le cœur des paroissiens, avec nettement plus de conviction que le vicaire local.

Ce qu’on en pense

La question de la foi et surtout de la place de l’Église dans la société actuelle, abordée comme un thriller, c’est vachement plus efficace qu’un long prêchi-prêcha.

La critique complète

L’enfant rêvé

Romance dramatique de Raphaël Jacoulot. Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin et Mélanie Doutey. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

François et Noémie ne parviennent pas à avoir d’enfant. C’est alors que François commence de relation avec Patricia, une voisine, qui tombe enceinte.

Ce qu’on en pense

Ce drame romantique parvient à créer un triangle amoureux plutôt convaincant mais n’évite pas les clichés et les facilités.

La critique complète

Un pays qui se tient sage

Documentaire de David Dufresne. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

«L’État revendique le monopole de la violence légitime». À partir de cette phrase de Max Weber, et à l’aune de vidéos de répressions policières filmées lors de manifestations des Gilets Jaunes en France, ce documentaire réunit des citoyen (ne)s de tous bords politiques, pour discuter de la légitimité de la violence du bras armé de la République.

Ce qu’on en pense

Connu pour son engagement et sa ténacité, et pour sa compilation des vidéos de violences policières sur son Twitter («Allô Place Beauvau»), le journaliste et réalisateur David Dufresne invite à la réflexion et au débat dans un film pugnace et percutant. Bon, et forcément verbeux, mais pour la bonne cause.

Cunningham

Documentaire d’Alla Kovgan

Ce que ça raconte

La vie du chorégraphe new-yorkais qui a révolutionné le monde de la danse contemporaine, en 3D et en images d’archives.

Ce qu’on en pense

De jolies images rendent compte du travail de cette figure de la danse. À réserver plutôt aux connaisseurs même si ces chorégraphies sont agréables à regarder.