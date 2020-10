500 rencontres entre 60 acteurs lors du premier speed dating «good food»

Un «Speed Dating Good Food» s’est déroulé pour la première fois à Bruxelles. L’objectif? Réunir secteur horeca, événementiel et producteurs locaux pour promouvoir l’alimentation durable. Des Wallons étaient présents.

Un «Speed Dating Good Food» se déroulait pour la première fois ce lundi à Bruxelles, une initiative émanant de Bruxelles Environnement et visit.brussels. L’objectif? Réunir le secteur horeca et événementiel bruxellois ainsi que les producteurs locaux afin de promouvoir une consommation davantage durable.

L’événement était organisé à « Be-Here », le pôle d’activités économiques situé à Laeken. Par tranche de 15 minutes, une centaine de professionnels (restaurants, cafés, bars, hôtels, organisateurs d’événements, etc.) désireux de signer de nouveaux partenariats durables et locaux ont pu s’entretenir avec des producteurs, des artisans et des fournisseurs des Régions bruxelloise et wallonne.

Au nombre de 60 présents ce lundi, ils répondaient tous aux critères «Good Food», stratégie qui vise à encourager un système alimentaire durable en circuit court dans la capitale. Y étaient notamment représentés la biscuiterie artisanale biologique Mad Lab, la microbrasserie artisanale La Source, le domaine viticole du Chenoy, les aviculteurs du Coq des prés, le torréfacteur artisanal des cafés Looze, l’Escargotière de Warnant ou encore la conserverie Pipaillon.

«Cet événement nous permet d’agrandir notre réseau et de développer de nouvelles opportunités. On croit à la création d’un réseau solide et solidaire», a commenté Nina Carleer, cofondatrice de La Source.

500 rendez-vous ayant été fixés et les retours des professionnels étant déjà positifs ce lundi, l’objectif pour les deux organismes bruxellois est de réitérer l’expérience à l’avenir, a assuré Kurt Custer, directeur de division chez Bruxelles Environnement.

«Nous devons réfléchir à un nouveau type d’économie et promouvoir un tourisme qui respecte l’économie locale et appuie les emplois locaux», a surenchéri Patrick Bontinck, CEO de visit.brussels.