Coronavirus | Italie: le port du masque bientôt généralisé

Covid-19: l’Italie, qui a enregistré près de 2300 contaminations hier, est sur le point de basculer dans un port du masque généralisé même à l’extérieur.

Les Italiens devront prochainement porter un masque buccal même à l’extérieur, comme l’a officiellement annoncé ce mardi au parlement le ministre de la Santé Roberto Speranza.

Le décret qui encadre cette loi devrait être adopté ce mercredi, a-t-il ajouté. Les règles de distanciation sociale seront maintenues.

Les enfants de moins de six ans, les personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales et les sportifs seront exemptés de cette obligation. Un masque ne devra pas non plus être porté aux tables des cafés et restaurants.

L’obligation du port du masque même en extérieur est déjà en vigueur dans plusieurs régions, dont le Latium, la Sicile et la Campanie.

Ce lundi, 2.257 nouvelles contaminations ont été enregistrées dans le pays.