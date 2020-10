Un 2e village de testing bruxellois ouvre à Forest: voilà où vous pourrez vous faire tester

Un second «village de testing» a été ouvert à Forest. C’est l’antenne «sud» du nouveau dispositif régional pour augmenter le testing. Le village «est» est déjà ouvert à Etterbeek. 5 autres antennes suivront.

La Commune de Forest a ouvert un centre de testing Covid-19 ce lundi 5 octobre. Celui-ci se situe dans le haut de la Commune, au-dessus du parc: avenue Jupiter 201. L’endroit est facilement accessible via la station de prémétro Albert. «Ce centre est accessible du lundi au samedi, de 9h à 17h, uniquement sur rendez-vous», annonce la Commune. Il s’agit d’une mesure pour limiter les files d’attente. Les citoyens peuvent s’y présenter sur 6 files piétonnes simultanées.

La capacité de ce nouveau centre a été évaluée à 1680 tests par jour. Il s’agit d’une initiative de la Commission communautaire commune (COCOM), coordonnée par la Croix Rouge. Ce centre devrait être accessible jusqu’en mars 2021. Il fait partie de la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus mise en place par la Région Bruxelloise. Il en est le pôle «sud» (lire cadrée).

«Je me réjouis de la bonne et efficace collaboration entre la commune, la Région bruxelloise, la COCOM et la Croix Rouge», explique Stéphane Roberti, bourgmestre de Forest (Écolo). «Elle a permis de concrétiser rapidement ce projet. Aujourd’hui, certaines personnes doivent supporter des heures d’attente avant d’avoir accès à un test. J’espère que l’ouverture des différentes nouvelles antennes permettra de désengorger les hôpitaux et de rendre le processus de test plus confortable.»

À Etterbeek aussi

Un autre centre de test a été ouvert vendredi à Etterbeek, au parc du Cinquantenaire, à la station de métro Mérode. Celui-ci dispose d’une capacité de 1200 tests par jour. Ce lieu de dépistage est coordonné par les cliniques universitaires Saint-Luc. Il est ouvert du lundi au samedi de 8h à 16h.

Le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), a souligné que l’ouverture de ce centre etterbeekois concrétise sa volonté, depuis juillet dernier, de créer un tel centre sur sa commune. Etterbeek avancera d’ailleurs l’ensemble des coûts, soit près de 700.000 euros. Des gardiens de la paix seront détachés sur le site.

Selon Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé (Écolo), la collaboration optimale avec les communes d’Etterbeek et de Forest a permis l’ouverture de ces deux premiers villages de tests.