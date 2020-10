Un an de prison ferme pour l’agression d’un accompagnateur de train à Nivelles

(Photo d’illustration) – Voyageant sans titre de transport, il a refusé de payer le supplément que lui réclamait l’accompagnateur et l’a frappé, lui ouvrant l’arcade sourcilière. heymans

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné par défaut lundi Richmond B, un homme né en 1992, à un an d’emprisonnement ferme et à une amende de 400 euros. L’intéressé a agressé un contrôleur de train le 16 novembre 2018, dans le train reliant Charleroi à Bruxelles.

Voyageant sans titre de transport, il a refusé de payer le supplément que lui réclamait l’accompagnateur et l’a frappé, lui ouvrant l’arcade sourcilière. Trois mois plus tard, le même agent a retrouvé son agresseur dans des circonstances identiques. L’homme l’a menacé à nouveau en lui rappelant l’agression précédente.

Le 16 novembre 2018, Richmond B. n’avait pas été identifié après s’en être pris violemment à l’accompagnateur de train. Voyageant sans avoir pris de ticket préalablement, il avait refusé de payer un supplément en prétendant que l’agent de la SNCB allait mettre cet argent dans sa poche. Et comme l’employé insistait, le prévenu lui a porté plusieurs coups. La victime a eu l’arcade sourcilière ouverte et a subi trente jours d’incapacité de travail.

«Tu ne te rappelles pas, tu en veux encore une»?

Trois mois plus tard, dans les mêmes circonstances, le contrôleur de la SNCB a retrouvé son agresseur qui, alors que le train arrivait à la gare de Nivelles, a refusé à nouveau de se mettre en ordre. Percevant que l’agent était tout de même sous le choc de le croiser à nouveau, le suspect a brandi son poing en lui disant agressivement «Tu ne te rappelles pas, tu en veux encore une»?

Il a cependant nié tout en bloc lorsque la police l’a interrogé et n’est pas venu s’expliquer devant le tribunal correctionnel. Les peines d’un an d’emprisonnement ferme et de 400 euros d’amende infligées lundi sont conformes aux réquisitions du ministère public.