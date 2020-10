L’erreur de la Région wallonne coûte 20 000 euros à Hamoir; 55 millions pour une biotech carolo; Sa passion pour l’Orval l’amène au tribunal…: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 6 octobre.

1 Quand sa passion pour la bière d’Orval le pousse au tribunal

Les collectionneurs d’objets relatifs à la bière d’Orval ne veulent pas que des faussaires en profitent.

2 Zone de secours: Hamoir lésée de 20 000€ à cause de l’erreur d’un fonctionnaire

Patrick Lecerf monte au créneau. Selon lui, la Commune de Hamoir perd, en 2020, 20 000€ de dotation pour le financement de sa zone de secours Hemeco, qui dispose de deux casernes, une à Hamoir et une à Huy.

Un «trou» financier important qui intervient dans le cadre de la reprise du financement communal des zones de secours par les Provinces. En cause, selon lui: une «grossière» erreur dans le calcul de la Région wallonne.

3 Un accent plus… wallon dans les écoles

Cette année Malmedy débute un projet d’éveil aux langues chez les plus jeunes. Avec du wallon, notamment.

4 Vivaldi: Une porte ouverte aux OGM ?

La position «ambiguë» du gouvernement sur les OGM inquiète les associations environnementalistes.

5 Le fromager s’estime floué par AXA

Opéré du genou sur avis médical début 2020, Jean-Pierre Beuvens a vu son assureur refuser, en juin, de rembourser les 1 700€.

6 Un accord à 55 millions€ pour Bone

La biotech spécialisée dans les thérapies osseuses a conclu un accord avec deux partenaires chinois. Le déclic pour Bone Therapeutics?

7 DÉCRYPTAGE | L’accord du gouvernement Vivaldi au crible: la fin du blues des blouses blanches

Durant toute cette semaine, < i=""> L’Avenir se plonge dans la déclaration de politique du gouvernement De Croo pour la décrypter selon ses diverses thématiques. < b=""> Ce mardi, analyse du volet soins de santé de l’accord gouvernemental, salué par la plupart des acteurs du secteur.

8 INTERVIEW | Albert Dupontel: «Ce n’est pas un monde de tarés, ça?»

Albert Dupontel était à Namur ce lundi. Pour le 35e FIFF. Et pour y défendre «Adieu les cons», son nouveau petit bijou de comédie (pas si) noire. Entretien.

9 Bornauw et Vanheusden: la relève défensive veut se montrer chez les Diables rouges

Si Roberto Martinez venait à quitter les Diables rouges après l’Euro 2021, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir préparé le terrain pour son successeur. Plutôt conservateur jusqu’ici depuis son entrée en fonction en 2016, le sélectionneur ouvre désormais plus facilement la porte. Une nécessité à certains postes, surtout en défense, car les années passent. Kompany a raccroché; et malgré l’émergence de Denayer et Boyata, les Vermaelen (34 ans), Vertonghen (33) et Alderweireld (31) ne sont pas éternels.

10 Anderlecht comble les trous

Le mercato d’Anderlecht a été animé, dans tous les sens, ces derniers jours. Le club bruxellois a perdu Jérémy Doku, parti à Rennes pour des raisons financières, et il a engagé un défenseur central (Matt Miazga), un médian (Jess Cullen) et il a officialisé, hier en début de soirée, un joueur au profil offensif, Paul Mukairu, pour compenser la perte de Doku.

