Quelle météo ce mardi?

Les nuages gris embrumeront les Belges ce mardi matin, qui devront sortir leur parapluie dans la majorité du pays, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). L’ouest s’illuminera progressivement et les éclaircies se répandront ensuite dans tout le pays.

Quelques coups de tonnerre pourraient retentir l’après-midi.

Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés à la mer. Le vent soufflera modérément dans les terres et assez fortement au littoral, avec des pointes de 50 ou 60 km/h.

Les gouttes ruisselleront encore sur le pays ce mardi soir et pendant la nuit, avant de laisser place à un temps plus sec. Les minima oscilleront entre 7 et 12 degrés, sous un vent modéré à assez fort.

Ce mercredi, le soleil jouera à cache-cache avec les nuages, qui laisseront échapper encore quelques averses. Il fera 10 degrés en Haute Ardenne et 14 ou 15 degrés à la Côte et dans le centre. Le vent restera soutenu, avec des rafales de 60 km/h au littoral.

Le risque de faibles pluies ou bruines augmentera au cours de la journée de jeudi, à partir de l’ouest. Les maxima resteront frais, avec 11 à 15 degrés prévus, sous un vent assez fort le soir à la mer.

Le temps devrait rester majoritairement sec vendredi avant que les averses ne reviennent en force samedi.