Raphinha (Rennes) signe à Leeds pour 4 saisons

L’ailier brésilien Raphinha, 23 ans, du club de français de Rennes, s’est engagé pour quatre ans à Leeds, a annoncé lundi soir le club anglais promu en Premier League et entraîné par l’Argentin Marcelo Bielsa.

Le montant de ce transfert de dernière minute n’a pas été communiqué, mais selon plusieurs médias, il s’élève à 23 millions d’euros (bonus compris), l’équivalent de la somme versée par Rennes au Sporting Portugal l’été dernier pour son recrutement.

Joueur de percussion et d’élimination, capable d’accélérations fracassantes et précieuses tireur de coups de pied arrêtés, Raphinha s’était montré irrégulier depuis son arrivée à Rennes mais souvent décisif avec 8 buts et 7 passes décisives sous le maillot rennais.

Raphinha avait déclaré fin septembre qu’il rêvait de jouer en Angleterre, même si Leeds n’aurait pas été son premier choix, et selon plusieurs médias, Leeds lui proposait aussi une augmentation substantielle de son salaire.