Marseille attire Cuisance du Bayern Munich

Le jeune milieu français Michaël Cuisance, 21 ans, est prêté avec option d’achat par le Bayern Munich à l’Olympique Marseille.

Arrivé au Bayern à l’été 2019, Cuisance avait fait un choix risqué après deux années au Borussia Mönchengladbach. Passé par la réserve pour s’aguerrir, le milieu a été de plus en plus intégré dans le groupe A et a disputé 10 matches avec un but et une passe décisive au compteur. Annoncé à Leeds, Cuisance, qui est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2024, va finalement découvrir la Ligue 1.

«Michael veut jouer régulièrement. Il pourra également participer à la Ligue des Champions avec Marseille», a déclaré Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayer. «Cet accord profitera à tous: au joueur et aux deux clubs.»