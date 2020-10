Xadas débarque au Canonnier

L’international espoir portugais de 22 ans (il fêtera son 23e anniversaire en décembre) a signé un contrat avec le Royal Excel Mouscron sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Formé au SC Braga, le gaucher évolue au poste de milieu de terrain. Sa technique, sa qualité de passe et sa vision du jeu permettront aux Mouscronnois de faire le lien entre l’entrejeu et la ligne offensive.

— Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) October 5, 2020

Malgré ses 22 ans, il compte déjà une belle expérience du haut niveau avec plus de 46 matches en première division portugaise (4 buts et 4 assists), 34 en D2 portugaise (11 buts et 7 assists) et cinq rencontres d’Europa league.