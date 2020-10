Attention: chantier à la sortie Beersel du Ring dès ce 6 octobre

Du 6 au 13 octobre, l’Agence flamande des routes effectuera des travaux à la sortie Beersel du Ring intérieur de Bruxelles.

Du 6 au 13 octobre, l’Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) effectuera des travaux à la sortie Beersel du Ring intérieur de Bruxelles jusqu’au carrefour entre les Lotsestraat et Beerselsestraat.

Le trottoir endommagé à la sortie, ainsi que les pavés de l’îlot central, seront retirés et remplacés. Les usagers en direction de Beersel pourront continuer à emprunter la sortie durant les travaux. En revanche, ceux circulant en direction de Lot devront suivre une déviation.

L’AWV commencera les travaux à la sortie Beersel du ring intérieur de Bruxelles le 6 octobre. Le trottoir sera supprimé et remplacé par une bordure en béton d’un mètre de large. L’îlot central entre la sortie de Lot et de Beersel sera également supprimé et remplacé par un accotement non pavé. Celui-ci sera rabaissé jusqu’à un maximum de 20 centimètres sous le niveau du terrain afin de permettre à l’eau de pluie de pénétrer dans le sol.