Infractions Covid devant le tribunal de Namur: 500€, c’est le tarif

Trente-six contrevenants doivent ainsi se succéder devant le tribunal de police de Namur, depuis le début de l’après-midi. Mais pas parce qu’ils ont eu le pied trop lourd sur l’accélérateur ou la main trop légère sur le verre de bière, avant de reprendre le volant. «Non, ce n’est pas le profil habituel», glisse d’ailleurs en cours d’audience, Éric De Scheermaekere, pour la procureur du Roi.

Tous doivent répondre d’infractions «Covid». Rassemblement interdit, déplacement qui n’est pas considéré comme essentiel, non-respect de la distanciation sociale et de son fameux mètre cinquante… Voilà pour l’essentiel du menu du jour.

Beaucoup de jeunes gens sont cités et pour la plupart, ils sont beaux joueurs. «J’habite Andenne et je me suis retrouvé à Jambes, rue de Dave, ce soir-là, parce que j’allais rechercher ma copine qui avait fait le service du soir, dans un restaurant à Profondeville. Je savais qu’elle allait devoir marcher si je ne venais pas pour la reconduire chez elle et ça m’a fait mal au cœur», avance Rachid, gentleman dans l’âme. «Mais pourquoi ne pas avoir réglé la transaction?», questionne le juge Thibaut Radar. Si le montant de 250€ avait été réglé, cela aurait pu lui éviter cette comparution… avec une autre note à la clé.

En effet, les visages se crispent quand on évoque l’addition. Pour la plupart, le magistrat suivra le réquisitoire du parquet et cette amende de 30€. «Oui mais il faut multiplier cette somme par huit et régler également les frais de Justice. On en arrive donc à un petit… 500€», annonce le juge namurois. «Ça sert à quoi de nous donner l’occasion de contester si c’est pour payer deux fois la note», s’énerve un Gembloutois, poursuivi pour s’être réuni, avec deux autres connaissances, à la sortie du supermarché «Match».

Jean-Louis était également dans ce petit groupe, repéré ce jour de mars, par la police locale. «Un mètre, un mètre cinquante, un mètre trente? Les verbalisants n’ont pas sorti un mètre pour mesurer les distances entre nous», ironise le Gembloutois qui annonce déjà qu’il interjettera appel.

Ces quatre copains-là ont eu la mauvaise idée d’organiser une petite soirée, dans leur appartement namurois de l’avenue de Stassart, en plein confinement. «Et quand les policiers sont intervenus, vous leur avez dit d’aller se faire f…, que vous ne baisseriez pas le son, que vous étiez chez vous», rappelle le magistrat. «J’ai plus trop de souvenir, j’avais bu, c’était mon anniversaire», explique Yann, un peu penaud.

Pour tous les quatre, ce sera le tarif du jour. «Je touche 700€ et j’ai un loyer de 550€. C’était pas possible pour moi de payer la transaction», regrette Coline. «Ici, faudra que je paye en plusieurs fois», prévient déjà la jeune femme.

Le juge se montre compréhensif. «Tout ça ne fait pas de vous des bandits de grand chemin», relativise Thibaut Radar. «Même l’amende minimale, je comprends qu’elle peut faire mal. Mais c’est le législateur qui a fixé ainsi les sanctions», glisse au passage le juge de police. La crise du coronavirus fait du dégât. Aussi dans le portefeuille des contevenants.