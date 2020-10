Coronavirus: des patients seront transférés d’une province à l’autre

Le plan hôpitaux prévoit de répartir équitablement les patients Covid-19 afin de soulager les établissements surchargés.

Un plan hôpitaux en cinq phases est appelé à gérer au mieux l’augmentation des hospitalisations Covid-19, souligne le Centre de Crise. Avec deux priorités en ligne de mire:

– Répartir intelligemment les patients, quitte à les transférer d’une province à l’autre.

– Maintenir autant que possible les soins et les prises en charge hors coronavirus.

Chaque phase du plan fixe des plafonds d’occupation Covid-19 des lits réguliers et des lits en soins intensifs. «Dans la phase 0, 15% des lits disponibles en soins intensifs dans chaque hôpital sont réservés pour des patients Covid», détaille Yves Van Laethem. «En outre, chaque hôpital réserve quatre fois cette capacité en lits normaux pour des patients Covid qui ne nécessitent pas des soins intensifs. En pratique, en Belgique, cela met à disposition de ces patients 300 lits de soins intensifs et 1200 lits réguliers.»

Alors que tous les indicateurs sont à la hausse, le dernier bilan belge fait état de 186 patients aux soins intensifs, 866 patients dans des lits classiques.

Les autres phases fixent de nouveaux plafonds en fonction de l’évolution de l’occupation:

– Phase 1a: 25% des lits de soins intensifs réservés aux patients Covid.

– Phase 1b: 50%

– Phase 2a: 60%

«A partir de la phase 2, des lits supplémentaires seront créés», poursuit Yves Van Laethem. «Dans la phase ultime du plan, la phase 2b, au moins 2000 lits de soins intensifs seront disponibles pour les patients Covid, ainsi que 8000 lits supplémentaires dans les services réguliers. Ça rejoint le type de chiffres qui nous avions connu au pic de la pandémie au mois d’avril.»

La Défense à la rescousse

Tous les hôpitaux ne sont pas actuellement dans la même phase. Dans le Brabant flamand et dans la région de Bruxelles-Capitale, certains établissements sont «en phase 1a ou 1b, avec 25 à 50% des lits en soins intensifs occupés par des patients coronavirus». «Pour soulager ces hôpitaux», souligne le porte-parole, «il a été décidé très tôt de diriger des patients hospitalisés vers d’autres provinces qui sont actuellement moins touchées, comme le Flandre orientale, le Brabant wallon et le Hainaut.»

Soulager un hôpital surchargé via ce plan «de distribution dynamique» lui permet ainsi de continuer à assurer au mieux tous les autres soins et services.

«Ceci est possible parce qu’il existe une équipe centralisée qui a une vue d’ensemble sur la situation des hôpitaux dans tout le pays et qui ne dépend pas des bassins hospitaliers classiques ou des provinces telles qu’elles sont administrativement délimitées», se réjouit Yves Van Laethem. «Pour guider cette répartition, pour assurer les transports des patients sans désamorcer le reste des soins de santé, le SPF Santé publique a fait appel à une équipe spécialisée du ministère de la Défense. Ce ministère a de longue date l’habitude et l’expérience d’opérations complexes, il dispose à la fois des ressources logistiques et du nombre de personnes pour organiser tout ceci en sécurité.»