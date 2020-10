L’application «coronalert» téléchargée 657 000 fois à ce jour

L’application «coronalert», lancée mercredi dernier comme instrument supplémentaire pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, a été téléchargée 657 000 fois à ce jour, a-t-on appris lundi lors du point presse du centre national de crise sur l’évolution de la pandémie en Belgique.

Téléchargeable gratuitement via iOS ou Android, «cette application est un moyen de défense supplémentaire pour limiter la diffusion du virus», a assuré le porte-parole du centre de crise Benoît Ramaker, au moment où les infections s’inscrivent à nouveau dans une tendance à la hausse.

«Nous ne pouvons continuer à relativiser ou à minimiser l’épidémie. L’indifférence et le laxisme sont des partenaires fidèles du virus», a-t-il ajouté, invitant le plus grand nombre à consulter le site web de l’application afin de dissiper les éventuelles craintes sur l’utilisation et la protection des données.

Il a également appelé les entreprises, clubs sportifs et autres collectivités à inciter leurs membres à télécharger l’application, «qui nous donne une force de frappe supplémentaire contre la propagation du virus», a-t-il insisté.