Coronavirus: la hausse est générale, «la Belgique rejoint ses voisins»

Toutes les provinces et tous les groupes d’âge en Belgique sont touchés par la nette augmentation des cas de coronarivus..

La pandémie de coronavirus reprend de plus belle en Belgique. Le Centre de Crise national tire le signal d’alarme ce lundi 5 octobre. «Malheureusement, la stabilisation que nous avions espérée la semaine n’est plus d’actualité», souligne Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral. «Au contraire, on constate à nouveau une nette augmentation du nombre de cas dans toutes les provinces et dans tous les groupes d’âge. Ce faisant, la trajectoire belge rejoint celle des pays qui nous entourent, comme la France et les Pays-Bas.»

La moyenne quotidienne des nouveaux cas grime à 2103 ces sept derniers jours (+32%). « Ces augmentations se retrouvent dans tous les groupes d’âges», poursuit le porte-parole, « sachant que c’est toujours le groupe des 20 à 29 ans qui est le plus important, suivi par les adolescents les plus âgés (17 à 19 ans). Le nombre d’infections diminue ensuite en fonction de l’âge, mais malgré tout, il continue à augmenter chez nos aînés.»

Concernant les aînés, un chiffre interpelle tout particulièrement le Centre de Crise: chez les plus de 90 ans, le nombre de cas est multiplié par 10 depuis début septembre. Les provinces wallonnes sont également au cœur de toutes les préoccupations. Avec en ligne de mire: +95% de cas en province de Namur ces sept derniers jours, +67% dans le Luxembourg.

