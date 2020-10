Eric Dosogne, nouveau bourgmestre: ce que les élus en pensent

Huy a son nouveau bourgmestre. Mais qu'en pensent les élus ?

André Deleuze (PS)

André Deleuze réintègre le collège en devenant président du CPAS. « Je suis satisfait bien que la présidence du CHRH me passionnait aussi. » Il revient au collège, passant de la culture et de l’enseignement aux affaires sociales. Il n’avait pas de demande particulière mais « l’action sociale, c’est quelque chose qui me porte comme homme de gauche ».

Jacques Mouton (MR)

Il a été bourgmestre f.f. pendant trois jours mais le 1er échevin MR savait que le mayorat revenait au PS. Travailler avec Dosogne comme bourgmestre ? « D’abord, je n’ai pas le choix. Et puis, je ne regarde pas à la personne mais le travail. Et je ne resterai pas au balcon, ce n’est pas mon style. »

Françoise Kunsch (idHuy)

L’échevine Françoise Kunsch l’affirme : on n’est jamais seul au collège, les décisions y sont prises de façon collégiale. Le choix de Dosogne comme bourgmestre f.f. ? « Il est là depuis longtemps, il a une longue expérience. Cela ne m’étonne qu’à moitié qu’il ait été choisi. » Et puis, « Christophe Collignon ne sera pas très loin de sa ville. Je ne me fais pas de souci ; on travaille depuis dix ans ensemble. Je fais confiance au groupe. »

Anabelle Rahhal (Écolo)

Écolo félicite Éric Dosogne et « en tant qu’opposition et deuxième parti sur Huy, on rappelle que les enjeux sont gigantesques pour Huy ». Les écolos veulent poursuivre dans la construction. « Nous resterons ouverts à construire avec le PS et avec Éric Dosogne. »

Grégory Vidal (DéfipourHuy)

« Je respecte le choix fait, je lui souhaite bonne chance et on verra à l’usage comme ça se passera. » Grégory Vidal reconnaît qu’Éric Dosogne a l’expérience pour lui, mais il n’a jamais été bourgmestre. « Ce n’est pas les mêmes demandes, les mêmes besoins, la même implication. » Et il ajoute : « Démocratiquement parlant, il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience pour devenir bourgmestre, même si c’est mieux. Mais je ne critique pas le choix fait. »

Ruben Garcia-Otero (PTB)

« C’était assez prévisible. Je ne vais pas polémiquer même si cela aurait dû être celui qui a fait le plus de voix. » Étienne Roba bourgmestre ? Ce n’était pas possible car « avant, il n’était pas au PS, c’est un transfuge. Cela aurait été un peu gros… Mais on pouvait espérer un changement, cela ne sera pas le cas. »

(Geneviève Nizet, nouvelle échevine des travaux, n’a pas répondu à nos appels.