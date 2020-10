Le débrief sportif du week-end: Bruges et Standard vainqueurs, Roglic sur le fil et les surprises à Roland

De la Pro League avec un Topper et un choc wallon, à Liège pour la Doyenne en passant par Paris et Roland-Garros, le week-end a été riche.

CYCLISME

Liège-Bastogne-Liège

C’est Primoz Roglic qui a remporté la 106e édition de Liège-Bastogne-Liège, devant Julian Alaphilippe qui a levé les bras trop tôt et a finalement été déclassé. Unevictoire qui s’est jouée à la photo-finish.

Giro

C’est l’Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) qui a dominé le contre-la-montre d’ouverture du Tour d’Italie cycliste disputé samedi sur 15,1 km entre Monreale et Palerme. Une première étape marquée par la chute de Miguel Angel Lopez (Astana) qui a été contraint à l’abandon.

Dimanche, Diego Ulissi (EAU-Team Emirates) a remporté la 2e étape du Tour d’Italiecycliste entre Alcamo et Agrigento en Sicile, sur 149 kilomètres.

MAIS AUSSI + Mathieu van der Poel enlève la dernière étape et le classement final du BinckBank Tour

FOOTBALL

Pro League

Samedi, Waasland-Beveren et Genk ont partagé l’enjeu 1-1 grâce à un but de Vukotic, qui a égalisé dans les dernières secondes (90e+6) du match.

Le dimanche de Pro League s’est ouvert avec le fameux «Topper» entre Bruges et Anderlecht. Victoire 3-0 de Bruges, plus fort, grâce aux buts de Diatta et Vanaken sur pénalty et Vormer.

Plus tard dans la journée, le Standard est sorti vainqueur (1-2) du choc wallon grâce à des buts de Balikwisha et Raskin. Une belle performance des Rouches qui est aussi synonyme de première défaite pour les Zèbres.

Diables à l’étranger

En Bundesliga, Thomas Meunier et Axel Witsel, titulaires tous les deux, se sont aisément imposés avec leur club de Dortmund, 4 à 0, face à Fribourg.

En Espagne, Yannick Carrasco est monté à la 20e minute de jeu pour l’Atletico Madrid, contraint au partage face à Villareal (0-0).

En Premier League, malgré la grosse boulette de Pickford, Everton s’est imposé face à Brighton et Trossard. Plus tard samedi, Kevin De Bruyne, capitaine, et Manchester City ont été accrochés à Leeds United (1-1). Dimanche, Leicester et ses Belges ont connu sa première défaite de la saison.

+ VIDÉOS | Les Spurs humilient Manchester United et plantent 6 buts

TENNIS

Roland-Garros

Associée à la Bélarusse Aryna Sabalenka,Elise Mertens a été éliminée au deuxième tour du double au tournoi de Roland-Garros samedi sur la terre battue parisienne.

Dimanche, c’est la Roumaine Simona Halep, première tête de série, qui a été éliminée en huitièmes de finale de Roland-Garros par la Polonaise Iga Swiatek (WTA 54), 6-1, 6-2.

Chez les hommes, Rafael Nadal s’est montré impitoyable face au jeune Américain Sebastian Korda (ATP 213) en huitième de finale de Roland-Garros.

Dimanche soir, l’Autrichien Dominic Thiem, double finaliste sortant à la Porte d’Auteuil, s’est difficilement qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros dimanche.