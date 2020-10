«Derrière Doku, on a une pépinière»

Vincent Kompany avait décidé d’aligner Kristian Arnstad dans l’entrejeu aux côtés de Sambi Lokonga. À 17 ans à peine, le challenge était peut-être trop grand pour le jeune Norvégien, qui fêtait ses toutes premières minutes. «Ce n’était pas un match facile pour lui. Mais cela ne l’était pour aucun d’entre nous», note Timon Wellenreuther, qui a remplacé Van Crombrugge, blessé, à la mi-temps.

Un choix audacieux, assumé par Vincent Kompany. Mais l’inexpérience du Norvégien s’est sentie sur le terrain face à ce roublard de Vormer, 15 ans plus vieux que lui. «Avec de l’expérience, vous arrivez à mieux gérer les moments, concède le T1 anderlechtois. Sur le deuxième but, c’est vraiment l’inexpérience qui a parlé. En une touche, Vormer est arrivé à se jouer de lui et à se mettre dans une bonne situation. Est ensuite arrivée la faute dans le rectangle de Sambi Lokonga qui, pour moi, n’en était pas vraiment une. On l’a sanctionné comme s’il avait commis une grosse infraction. Mais j’ai peut-être joué trop longtemps à l’étranger…»

«On devra bien préparer les successeurs de Doku»

Avec le départ de Doku et la situation financière du club (voir ci-dessus), Anderlecht doit compter sur ses jeunes. «Ces matches font partie de leur apprentissage. C’était un match de moments. On avait les espaces, mais on manquait de qualité. Pas de talent par contre, je fais bien la différence. On a un réservoir de talents, et on va tout faire pour encore les faire grandir, pour les amener au haut niveau. C’est de cette manière que l’on va remplacer Jérémy Doku. On a une pépinière hors du commun. Après Doku, un autre joueur va se révéler. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra bien préparer ses successeurs», prévient Vincent Kompany.