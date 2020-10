Coronavirus: l’Islande ferme ses bars

L’Islande a décidé de renforcer dès lundi ses mesures sanitaires pour contrer la propagation du coronavirus sur son territoire.

Les bars, boîtes de nuit et salles de gyms seront ainsi fermés, tandis que les rassemblements publics ne seront plus autorisés que jusqu’à vingt personnes, à l’exception des funérailles et des cours universitaires, a annoncé le gouvernement.

Les écoles et les crèches resteront toutefois ouvertes.

Avec une population de 360.000 habitants, l’Islande dénombre près de 2.900 contaminations au coronavirus, mais le pays ne compte que dix décès à ce jour.

Après une décrue en de printemps, le virus a repris vigueur sur l’île dans le courant de l’été.