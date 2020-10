Coronavirus: extrêmement peu de contaminations dans les clubs de fitness

Depuis la réouverture des clubs de fitness en juin, seuls 68 cas positifs au coronavirus y ont été enregistrés sur 700.000 visiteurs, relève dimanche une enquête sectorielle menée auprès de 458 clubs. Cela correspond à 0,32 cas positifs pour 100.000 visites.

Ces chiffres sont conformes aux résultats d’études menées dans le monde entier, estiment les commanditaires de l’étude.

Les protocoles du secteur se sont avérés efficaces et sont suivis scrupuleusement, selon Éric Vandenabeele, directeur de l’association professionnelle belge Fitness.be. Pour lui, c’est le résultat d’un effort conjoint des clubs, des professionnels et des pratiquants.

Les clubs travaillent avec des logiciels qui leur permettent d’enregistrer facilement les données de leurs visiteurs, explique Fitness.be. Au cours des trois derniers mois, seuls neuf centres interrogés ont eu affaire aux traceurs de contact, ressort-il de l’enquête.

«Notre secteur fait partie de la solution et contribue à lutter contre le virus, ce qui sera encore plus utile au cours des prochains mois d’automne et d’hiver», souligne M. Vandenabeele.