Enola Holmes, Brutus Vs César & Cobra Kai: nos 3 idées streaming du 4 octobre

La sœur à Sherlock, un empereur et un vieux kimono: il y a tout ça, et puis c’est tout, dans votre rendez-vous streaming du dimanche. Vous avez un mois pour tout regarder (eh oui, on passe en format mensuel). Interro début novembre.

1 Enola Holmes

Netflix Film d’aventure d’Harry Bradbeer. Avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill. Durée: 2 h 03.

Ce que ça raconte

La petite sœur de Sherlock doit choisir: accepter d’être placée dans une institution devant faire d’elle une «lady» bien comme il faut, ou fuguer et retrouver sa mère, une féministe avant l’heure disparue sans laisser de traces (quoique…).

Ce qu’on en pense

Un film grand public et volontiers familial, et un agréable spectacle qui doit beaucoup à l’enthousiasme de Millie Bobby Brown, icône Netflix depuis The Stranger Things, et qui confère une pétillance dingue à son personnage.

La critique complète

2 Brutus contre César

Amazon Prime Video Comédie de & avec Kheiron. Avec Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Ramzy Bedia, Pierre Richard et Lina El Arabi. Durée: 1 h 27.

Ce que ça raconte

Deux sénateurs ambitieux veulent la mort de César. Et engagent pour cela le pire assassin de l’Empire: son fils Brutus.

Ce qu’on en pense

Une série de sketches hasardeux et de vannes qui tombent à plat. Mais qu’est donc devenu le Kheiron de Nous trois ou rien? On lance un avis de recherche.

La critique complète

3 Cobra Kai

Netflix Série de Josh Heald, Jon Hurwitz & Hayden Schlossberg. Avec Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena et Courtney Henggeler (2 saisons, 20 épisodes).

Ce que ça raconte

En 1984, Daniel Larusso bottait les fesses de Johnny Lawrence en finale d’un tournoi de karaté resté célèbre. 30 ans plus tard, le premier est un riche concessionnaire auto, le second un traîne-savates qui vit dans le souvenir de sa défaite.

Ce qu’on en pense

Une sympathique reprise, au format série, du film culte Karaté Kid (le 1, pas ses suites toutes pourries). Avec les acteurs de l’époque (étonnants, surtout William Zabka, alias Johnny), un propos un peu moins manichéen et une B.O. eighties qui dépote.

La critique complète