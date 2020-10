Renaud Emond et Nantes battus à Nice

Nantes s’est incliné 2-1 à Nice samedi lors de la 6e journée de Ligue 1. Débutant la rencontre sur le banc, Renaud Emond est monté au jeu à la 80e minute en remplacement de Randal Kolo dans les rangs des Canaris, réduits à 10 pendant une grande partie du match, Andrei Girotto étant exclu après 3 minutes.

Dante, l’ancien joueur de Charleroi et du Standard, a ouvert le score à la 27e minute, Louza a égalisé sur penalty dans les arrêts de jeu de la 1e période (45e+5) et Khephren Thuram, l’un des fils de Lilian Thuram, a inscrit le but du 2-1 à la 62e, offrant la victoire aux Aiglons.

Nantes est 15e au classement avec 5 points, 2 de plus que Strasbourg, 18e et premier relégable, qui reçoit Lille dimanche.