Nul blanc entre Saint-Trond et Courtrai

Rencontre entre Saint-Trond et Courtrai, le 3 octobre 2020 BELGA

Saint-Trond et Courtrai se sont quittés sur un partage 0-0 samedi soir lors de la 8e journée du championnat de Belgique de football.

Les Kerels ont fini le match à dix contre onze à la suite de l’exclusion de Faiz Selemani à la 71e minute. Les Canaris n’ont pas profité de leur supériorité numérique en fin de rencontre, le score restant de 0-0.

Au classement, Courtrait est 9e avec 11 points, tandis que Saint-Trond pointe au 16e rang avec 6 unités.

Vendredi, l’Antwerp avait battu Malines 4-1 en ouverture de cette 8e journée. Samedi en début de soirée, le Cercle s’est imposé 1-2 à Eupen et OHL a battu Zulte Waregem 2-1.

Dimanche, place au ‘topper’entre le FC Bruges et Anderlecht (13h30), suivi de La Gantoise — Beerschot (16h00), du choc wallon entre le leader Charleroi et le Standard (18h15) et d’Ostende — Mouscron (20h45)