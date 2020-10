Ulreich, doublure de Neuer, quitte le Bayern

Sven Ulreich, fidèle doublure de Manuel Neuer dans les buts du Bayern Munich depuis 2015, quitte le club pour aller tenter sa chance au Hambourg SV, en deuxième division, annonce samedi le club bavarois.

Sven Ulreich a notamment gardé la cage du «Rekordmeister» pendant quasiment toute la saison 2017-2018, disputant 29 matches de Bundesliga et 11 de Ligue des champions, achevée cette année-là en demi-finale contre le futur vainqueur, le Real Madrid.

Ce départ laisse désormais le jeune et ambitieux Alexander Nübel, 24 ans, en position de numéro deux derrière le capitaine de 34 ans. Formé à Schalke (comme Neuer), il est arrivé à l’intersaison, avec l’ambition de devenir un jour le numéro un à Munich.

Pour l’heure, les dirigeants du club et l’entraîneur Hansi Flick n’ont pas voulu mettre Neuer en situation de concurrence. «Manuel Neuer est clairement notre numéro un, et ça ne va pas changer lors des prochaines saisons. Alexander le sait», a assuré Flick en début de saison.

Ulreich a disputé au total 70 matches avec Munich, et part à 32 ans avec cinq titres de champion d’Allemagne, trois coupes nationales et une médaille de vainqueur de la Ligue des champions cette saison, bien qu’il n’ait pas joué dans la compétition.

«Sven est un remarquable professionnel», a déclaré Hansi Flick, «comme doublure, il a toujours donné 100% à chaque entraînement, et a toujours livré des performances top et fiables lorsqu’on a fait appel à lui en match. Sven a envie de jouer plus, c’est pour cela qu’il a pris cette décision», a-t-il dit.