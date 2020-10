Défi réussi pour Tom de Dorlodot | Une navette autonome à Louvain-la-Neuve| Il veut perpétuer le travail de son grand-père: voici les 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Dinant courtise à son tour Mini-Europe

Les pistes envisagées se succèdent depuis que le parc d’attractions a fait savoir que son bail s’arrêterait ce 31 décembreà Bruxelles. Dinant se montre à son tour intéressée. On va bien finir par trouver une solution.

2 Insolite à Herstal: des concerts organisés dans les maisons de repos pour égayer le quotidien des résidents

Durant le confinement, toutes les têtes étaient tournées vers les maisons de repos. L’isolement a été particulièrement pénible pour les résidents des maisons de repos.

3 De Bruxelles à Chamonix à vélo en passant par le mont Blanc

Ces deux aventuriers s’étaient fixé l’objectif de rallier à vélo Bruxelles à Chamonix, puis de s’attaquer à l’ascension du mont Blanc pour ensuite redescendre en parapente. Ce défi «Ride Climb & Fly» organisé au profit de l’association «Les Amis de Sœur Emmanuelle», représentée par Luc Steens, ainsi qu’au profit de Fondation Kick Cancer soutenue par Tom de Dorlodot, a connu son épilogue mercredi après sept jours d’aventure.

4 Avez-vous vécu la Seconde Guerre mondiale à Ramegnies-Chin?

C’est l’appel au souvenir lancé par un jeune Tournaisien. Son but: collecter des témoignages sur la vie au village durant la guerre, et perpétuer le travail de son grand-père. Le jeune étudiant en histoire s’est fixé un objectif: rassembler un maximum de témoignages, de documents et de photographies sur le sujet pour en faire sa thèse, et peut-être même la publier.

5 Le «fatbike» débarque à Anthisnes: ils créent le premier club belge

Partout où il passe, il fait sensation. Le «204 Fatbike» opère une belle percée chez nous depuis deux ans. En Belgique, on en compte une petite trentaine.

6 La brasserie trappiste de Rochefort élargit sa gamme, une première en 65 ans

Cela faisait en effet 65 ans que les moines n’avaient plus produit de nouvelle bière, restant fidèles à leur trilogie 6-8-10.

7 Ses bijoux référencés au niveau mondial

Quand ils s’exposent, les bijoux haute couture de Florence Beauloye, faits de dentelle et de perles, ont l’habitude des écrins plutôt chics de lieux de renom, en Belgique et à l’étranger. La créatrice, qui a érigé le raffinement et l’élégance en religion(s) et qui vise l’excellence, est d’ailleurs à la recherche constante d’adresses très pointues.

8 Le hêtre du hussard bientôt au musée?

C’est Michel Mullens, conseiller communal dans la minorité cdH, qui a donné l’alerte il y a quelques jours, lors de la dernière séance du conseil communal de Virton.

Michel Mullens a interrogé l’échevine responsable des forêts, Annie Goffin, sur le devenir du fameux «hêtre du hussard», un arbre entre Laclaireau et Saint-Léger, sur lequel est peinte, depuis près d’un siècle, une gravure rouge et bleu représentant un soldat hussard de 1914. Ceux-là même du 14e régiment de hussards venus de l’Orne (F) et dirigés par le colonel de Hauteclocque.

9 Un retable du XVIe siècle dans une chapelle d’Onhaye

Qui savait que la chapelle du Bon-Air, dite aussi chapelle de St-Walhère, construite en 1808 et située le long de la route intérieure du village, abritait un retable du XVIe siècle? Peu de Walhérois, sans doute.

Oui, il y avait bien un panneau en bois décoré, au-dessus d’un autel, affichant quelques sculptures sur la vie de ce Bouvignois. Celui-ci fut né là, au XIIe siècle, devint curé à Onhaye et est mort, selon ce qu’on en rapporte, assassiné le 23 juin 1199 à Hastière par un confrère vicaire. Il aurait reproché à celui-ci un style de vie dévergondé, et l’aurait appelé à la conversion des mœurs. Toujour selon la légende, cela se passait alors qu’ils traversaient la Meuse.

10 La navette autonome, c’est pour début 2021 à Louvain-la-Neuve

Les attributions de marché pour pouvoir tester le transport à la demande et une navette autonome à Louvain-la-Neuve ont été approuvées lors du dernier conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, mardi soir.

