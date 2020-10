Liège-Bastogne-Liège: Alaphilippe et Hirschi, seuls lauréats d’une grande course au départ

Julian Alaphilippe et Marc Hirschi sont les deux seuls coureurs au départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche à s’être imposés dans une grande course d’un jour au cours de cette saison, bouleversée par la pandémie de coronavirus.

La Doyenne est le troisième Monument à être disputé et ouvre un enchaînement aussi resserré qu’inédit avec le Tour des Flandres deux semaines plus tard, puis encore Paris-Roubaix, le dimanche suivant.

Dans ce monde d’après renversé, où les Ardennaises précèdent les Flandriennes, où le Tour de Lombardie, classique des feuilles mortes s’est couru à l’Assomption, les deux vainqueurs des classiques qui ont pu avoir lieu depuis la reprise, Wout van Aert et Jakob Fuglsang, manquent à l’appel à Liège.

Le Danois, lauréat du Lombardia, dispute le Giro parti samedi. Et l’homme fort de la saison, le seul à s’être imposé deux fois dans les classiques, Wout van Aert, se concentre sur les pavés après une séquence commencée par un succès sur les Strade Bianche le 1er août et achevée par une médaille d’argent au Mondial dimanche, avec entretemps son premier couronnement dans un Monument, à Sanremo début août. Les vainqueurs des grandes courses d’un jour depuis la reprise: Strade Bianche (1er août): Wout van Aert (Bel/Jumbo) Milan-Sanremo (8 août): Wout van Aert (Bel/Jumbo) Tour de Lombardie (15 août): Jakob Fuglsang (Dan/Astana) Championnat du monde (27 septembre): Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck) Flèche Wallonne (30 septembre): Marc Hirschi (Sui/Sunweb)

Hirschi de retour pour «être avec les meilleurs»

Marc Hirschi, vainqueur de la Flèche Wallonne en milieu de semaine, disputera dimanche Liège-Bastogne-Liège pour la seconde fois avec l’ambition d’»être avec les meilleurs», et faire bien mieux que sa 51e place de l’an passé, a expliqué le Suisse samedi.

«A la Flèche, ma forme était vraiment bonne», apprécie le coureur victorieux à Huy mercredi. «Liège est une course différente mais j’espère pouvoir la conserver et être présent avec les meilleurs».

L’objectif qu’il dessine traduit le changement de dimension du Bernois, médaillé de bronze au Mondial à Imola, qui s’était classé seulement 51e de la Doyenne en 2019.

«Cette une course qui me correspond», assure l’une des grandes révélations du Tour de France. «L’année dernière, c’était un peu long, je n’avais pas encore l’endurance. Et puis, il y avait le froid, la pluie… C’était trop dur».

«J’ai fait des progrès depuis», note avec pudeur le protégé de Fabian Cancellara qui, en plus de sa victoire sur la Grande boucle à Sarran, a signé deux autres «top 3» sur le dernier Tour.

Au-delà du nouveau champion du monde Julian Alaphilippe, il imagine «parmi les dix grands favoris» à Liège les leaders du classement général du Tour de France: Richie Porte, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Auquel il ajoute l’Irlandais Dan Martin, 5e de la Flèche mercredi et qui s’est déjà imposé à Liège en 2013.

Point noir pour le Suisse, la météo, qu’il prévoit «similaire à l’année dernière».