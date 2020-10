VIDÉO | Dortmund, avec Meunier et Witsel, plante quatre buts face à Fribourg

Thomas Meunier et Axel Witsel, titulaires tous les deux, se sont aisément imposés avec leur club de Dortmund, 4 à 0, face à Fribourg samedi pour le compte de la 3e journée du championnat d’Allemagne.

Giovanni Reyna, le petit prodige américain de 17 ans, a délivré trois passes décisives, et le serial-buteur norvégien de 20 ans Erling Haaland a marqué deux fois (plus une passe décisive) lors de la victoire 4-0 à domicile contre Fribourg.

🎯 | Marquer des buts : la passion d'Erling Haaland ! 🇳🇴#BVBSCF pic.twitter.com/qelYjj61Jc — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 3, 2020

RESPECT | Au lieu d'aller pour son triplé, Erling Haaland offre à Felix Passlack son premier but en Bundesliga ! 👏#BVBSCF pic.twitter.com/2tPl5hfIN4 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 3, 2020

Thomas Meunier est sorti à la 84e minute et Axel Witsel a joué tout le match avant de rejoindre les Diables Rouges la semaine prochaine pour une rencontre de préparation, contre la Côte d’Ivoire le 8 octobre, et deux rencontres de Ligue des Nations, en Angleterre (le 11 octobre) et en Islande (le 14 octobre). Thorgan Hazard doit lui faire l’impasse, blessé à la cuisse.

Avec six points, Dortmund reste dans le sillage de Francfort, vainqueur de Hoffenheim 2 à 1, le leader avec 7 points.

Bornauw à l’assist, malgré la défaite

Sebastiaan Bornauw est lui aussi repris avec les A, contre les Ivoriens, avant de rejoindre les Espoirs pour les qualifications à l’Euro 2021. Il a réussi un assist pour l’Allemand Elvis Rexhbecaj, à la 84e minute de son match contre le Borussia Moenchengladbach, mais pour sauver l’honneur (1-3). Cologne est 16e et toujours bredouille.

Orel Mangala a joué tout le match avec Stuttgart contraint au partage contre le Bayer Leverkusen. Stuttgart est 6e avec 4 points. Quatre points, c’est le total aussi de Bielefeld, 9e, battu sans Nathan De Medina (genou), au Werder de Brême (1-0). C’est la première défaite d’Arminia.