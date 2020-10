Maggie De Block devient cheffe de groupe Open Vld à la Chambre

L’ancienne ministre de la Santé publique devient cheffe de groupe pour l’Open Vld à la Chambre, a annoncé le président de l’assemblée Patrick Dewael samedi après le vote de confiance accordé au gouvernement De Croo.

Maggie De Block a siégé comme députée à la Chambre de 1999 à 2011, avant de devenir secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration au sein du gouvernement Di Rupo. Trois ans plus tard, elle obtenait le portefeuille de la Santé publique dans le gouvernement Michel. A la suite du départ de la N-VA du gouvernement en décembre 2018, Maggie De Block récupérait l’Asile et la Migration.

«Je remercie mes collègues pour leur confiance et, en tant que coach, j’assisterai tous nos députés, tant les nouveaux que les expérimentés dans leur travail parlementaire», a-t-elle déclaré samedi dans un communiqué. «Je voudrais également souhaiter la bienvenue à notre plus jeune membre Jasper Pillen et remercier mon suppléant Bram Delvaux pour son travail ces derniers mois.»

Le président sortant de la Chambre, Patrick Dewael, déclare avoir choisi un rôle plus libre: «au cours de ma carrière parlementaire, j’ai dirigé le groupe libéral pendant 17 ans. Je continuerai à faire pleinement usage de ma liberté d’expression dans les années à venir, certainement aussi pour défendre notre Premier ministre et le gouvernement.»