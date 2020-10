Willy Borsus rend visite aux commerçants namurois à l’occasion du Week-end du client

Le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR), a rendu visite à quelques commerçants namurois samedi, à l’occasion du Week-end du client. Une manière de leur marquer son soutien et de saluer l’action organisée par l’Union des classes moyennes (UCM) et Comeos.

Le ministre a commencé sa tournée dans le centre de Namur aux alentours de 12h30. Celle-ci a duré près de trois heures et lui a permis de visiter des commerces de divers secteurs, de l’alimentaire au textile, en passant par l’horeca ou la lunetterie. Lors de chaque arrêt, il a aussi pu échanger avec les commerçants, très heureux de pouvoir lui faire part des difficultés qu’ils ont rencontrées et rencontrent encore avec la crise sanitaire.

«Le contexte de reprise est compliqué, avec un public plus rare, qui hésite à se déplacer et passe moins de temps à faire ses achats», a souligné Willy Borsus. «Cependant, on voit qu’il y a beaucoup de volonté des commerçants d’aller de l’avant. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de prolonger les dispositifs qui ont permis aux indépendants de tenir le coup, comme le report de crédits, les éléments liés au chômage économique pour cas de force majeure ou le droit passerelle.»

«Le soutien promotionnel des commerces de proximité et en particulier dans les centres-villes est également primordial», a-t-il ajouté. «Des actions comme celles l’UCM et Comeos attirent un public local, mais aussi plus large et même néerlandophone dans le cas de Namur. Il faut le saluer et continuer à aller en ce sens.»

Plus de 13.000 commerçants participent au Week-end du client à travers tout le pays. L’action leur permet notamment d’obtenir des réductions et autres avantages propres à chaque commerce.

Namur est cette année la ville phare de cette opération en Wallonie.