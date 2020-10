Tour d’Italie: Filippo Ganna domine le contre-la-montre d’ouverture à Palerme et endosse le maillot rose

«j’ai essayé de rester calme»

«Je savais que j’étais l’un des plus grands favoris», a déclaré le champion du monde de l’épreuve chronométrée la semaine dernière à Imola. «Mais j’ai essayé de rester calme. On l’ai fait, quel résultat énorme et quel bonheur de porter le maillot rose pour mon premier Giro, c’est de bon augure pour la suite.»